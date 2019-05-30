Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, родившая сына около двух месяцев назад, вызвала массу шуток и сочувственных комментариев поклонников, опубликовав в Instagram фото из архива, на котором она еще беременна.

«Какой месяц?» — написала она под снимком.

Вопрос был воспринят двусмысленно, учитывая тот факт, что первые месяцы с малышом для молодой мамы всегда самые трудные. Одной из первых отреагировала на пост подруга Савельевой — певица Виктория Дайнеко.

«Еще пока май», — пошутила она.

«Держись, мама», — подбодрила коллегу жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская.

instagram @ sasha_savelieva

«Третий месяц вашему сынишке».

«Ваш месяц».

«Новый год еще не скоро».

«Сашечка, держитесь! Май заканчивается, наступает лето! Здоровья вам и вашему малышу!»

«Полгода с дитем пройдет, как в тумане», — присоединились к шуткам подписчики.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце марта Саша Савельева родила своего первенца от актера Кирилла Сафонова, с которым они поженились еще в 2010 году.