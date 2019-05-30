«Серега, прости!»: Королева перепутала грудь Тарзана с Волочковой

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Певица стала гостьей программы на федеральном канале, во время которой поучаствовала в забавной игре.

Фото: www.globallookpress.com

Известная эстрадная певица Наташа Королева накануне своего дня рождения стала гостьей программы на федеральном канале. Вместе с Иваном Ургантом звезда обсудила свое творчество, ближайшие концерты и даже раскрыла некоторые подробности отношений с мужем Сергеем Глушко, пишет Teleprogramma.pro.

В ходе шоу ведущий предложил артистке сыграть в забавную игру: глядя на фрагменты фотографий, исполнительнице было необходимо узнать декольте своего супруга Тарзана.

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Как оказалось, эта задача для Королевой была довольно непростой. Из пяти ответов только два оказались правильными. Сначала, глядя на грудь Арнольда Шварценеггера, теледива предположила, что она могла бы принадлежать ее мужу. Потом перепутала мышцы Тарзана с Сильвестром Сталлоне, а после и вовсе сочла, что, вместо Анастасии Волочковой, на снимке изображен ее супруг. Результаты викторины изрядно рассмешили Урганта.

«Серега, прости!» — передала свои извинения возлюбленному после нескольких ошибок Королева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева взбудоражила фанатов "горячим" танцем" 

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