Путин предложил подумать о залоге как о мере пресечения для бизнесменов — видео

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Президент провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Михаил Климентьев

Владимир Путин провел встречу в Кремле с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Среди прочего омбудсмен поднял тему о мерах пресечения для бизнесменов, против которых возбуждено уголовное дело.

По словам Титова, 54% бизнесменов, ставших фигурантами уголовных дел, были вынуждены закрыть свое дело. Это касается тех случаев, когда предпринимателя заключают под стражу. Две трети бизнесменов пожаловались на то, что возбуждение дел сильно повлияло на их здоровье.

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«Мы хотели бы Вашей поддержки в том, чтобы сегодня изменить законодательство, и чтобы Верховный Суд подумал, чтобы дать специальное разъяснение пленума о том, чтобы применять залог. То есть мера пресечения — залог», — попросил у Путина Титов.

Президент России ответил, что такой подход к делу возможен, но ситуацию нужно проанализировать и залог должен быть сообразен преступлению.

«Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога десять копеек, то тогда это не работает», — подчеркнул Путин.

С другой стороны, залог может стать действенным инструментом, чтобы спасать предприятия бизнесменов, находящихся под уголовным преследованием, а значит и сохранять рабочие места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал экс-губернаторов помочь своим преемникам.

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