«Чудо как хороша»: Ирина Пегова порадовала поклонников очередным фото из Франции

Актриса театра и кино Ирина Пегова продолжает восхищать поклонников стильными снимками из своего путешествия по Франции с дочерью Татьяной. На этот раз она опубликовала в Instagram фото, на которых стоит посреди весеннего поля ржи недалеко от деревни Живерни, в которой жил, творил, а позднее был похоронен Клод Моне.

«Где-то по дороге в гости к Клоду Моне…», — подписала снимки актриса.

Instagram @pegovairina

Фотографии дополняет видео в «сторис» из мастерской художника, где из окна открывается не менее чудный пейзаж.

«Ах Моне, ах Ирина! Оба чудо как хороши!»

«Ирина, Клод Моне точно воодушевлен был бы написать вас на фоне природы и передать всю красоту в картине, как он любил это делать!»

«Ну что за чудо, эта женщина! Восторг! Актриса прелестная! И сама, сама, как хороша! Любим!»

«Какая красота! Вы сродни с этой красотой! Самых незабываемых впечатлений!», — пишут комментаторы.

Страдающая от похмелья Асмус выложила фото из пустыни

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова поделилась впечатлениями от ужина в ресторане на Эйфелевой башне.