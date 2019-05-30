Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это соглашение было подписано еще во времена Холодной войны и по сути остановило гонку вооружений. В рамках действия договора были уничтожены тысячи ракет.

И вот теперь действие важнейшего для безопасности всего мира документа может быть приостановлено. Этот шаг — ответная реакция на действия Соединенных Штатов Америки. О том, что Америка выходит из ДРСМД, Дональд Трамп заявил еще в феврале. Однако по факту условия договора были нарушены задолго до того — когда в Восточной Европе начали появляться американские ракетные установки, способные запускать дальнобойные «Томагавки».

Ранее США ответили на предложение России уничтожить дроны, нарушающие ДРСМД.