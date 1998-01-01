США ответили на предложение России уничтожить дроны, нарушающие ДРСМД

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Американские военные отказались признавать свои ударные беспилотники нарушением договора, сославшись на то, что они многоразовые.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Миссия США при НАТО ответила на российскую ноту, в которой предлагалось уничтожить американские ударные беспилотники, нарушающие Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению властей США, дроны не выходят за рамки соглашения, так как их можно использовать многократно, сообщает РИА Новости.

В официальном документе, который опубликовала американская миссия, поясняется, что ДРМСД не ограничивает создание многоразовых боевых средств.

— По мнению США, термин «ракета», который использует договор, применим только к одноразовым изделиям, — утверждается в документе.

Дополнительных аргументов в защиту своих дронов американская сторона не привела. Напомним, 7 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что военному атташе посольства США вручена нота, с предложением уничтожить ряд типов вооружения. В их числе: ракеты-мишени, пусковые установки для ракет «Томагавк» и ударные беспилотники. В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон вопреки соглашению уже фактически создал условия для производства запрещенных ракет, но бездоказательно продолжает обвинять Москву.

Ранее Пятый канал сообщал, что США намерены создавать новые типы ракет после выхода из ДРСМД.

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