Из-за опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ возбудили уголовное дело

Следственный комитет начал проверку по факту шокирующего ЧП в Бурятии. Там на аттракционе пострадали пятеро детей, в возрасте от четырех до шести лет. В региональном Минздраве сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое, четверо малышей находятся в реанимации.

Что же произошло? Батут с детьми внезапно взлетел в воздух и рухнул. По словам очевидцев, малыши упали на асфальт с высоты третьего этажа! У одного ребенка сломана челюсть, у другого — нога. У всех пострадавших — сотрясение мозга.

Сообщается, что обслуживающие аттракцион сотрудники с места инцидента скрылись. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело. О причинах страшного происшествия — смотрите в видеосюжете.

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