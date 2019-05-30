Отца и мать брошенной семимесячной девочки задержали в Петербурге

Крошечный ребенок едва не погиб, после того как родители оставили его в арендованном доме в Петербурге без присмотра, а сами скрылись. Младенца обнаружили соседи, услышали плач. Девочка сейчас в больнице, угрозы для ее жизни нет, а родителей тогда объявили в розыск.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». И вот теперь мать и отца ребенка нашли. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вячеслав Степченко, представитель ГУ МВД РФ по СПб: «Поздно вечером в Приморском районе Санкт-Петербурга оба родителя были задержаны сотрудниками уголовного розыска в парадной жилого дома по Вербной улице, где они обитали. В настоящее время и отец, и мать переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий».

Аналогичный случай произошел в Подмосковье. Там мать бросила двух годовалых детей в хостеле. Оставила их на стойке администратора, вышла под предлогом забытого паспорта, а потом не вернулась. Дети — мальчик и девочка — сейчас в больнице. Медики говорят, что они здоровы, не капризничают и маму не зовут.