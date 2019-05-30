Центробанк расширит список стран, принимающих карты «Мир»

В список стран, где уже принимается карта «Мир», входят Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан. Недавно его пополнила Турция. Во время выступления в Госдуме Эльвира Набиуллина отметила, что в планах регулятора — организация приема карт указанной платежной системы в странах, которые часто посещают российские туристы, а также расширение приема в странах СНГ.

Заместитель председателя правления «Локо-банка» Андрей Люшин добавил, что при успешной интеграции национальной платежной системы с турецкими банками, к картам могут присмотреться крупные кредитные организации. В апреле 2019 года турецкий Is Bank начал работать с «Миром», сообщает Iz.ru. Всего таких карт сейчас выпущено 59 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк РФ ожидает уменьшения ставок по кредитам.