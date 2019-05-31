Новорожденная с самым маленьким в истории весом появилась на свет в Калифорнии, сообщает Lenta.ru. В декабре 2018 года американке, которая захотела остаться анонимной, сделали кесарево сечение на шестом месяце беременности. Вес младенца составил всего 245 граммов. Недоношенную девочку поместили в больницу города Сан-Диего.

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Как рассказали доктора, преждевременные роды необходимо было вызвать, потому что плод не развивался. Могла создаться угроза для жизни матери. У пациентки нашли редкое и опасное осложнение — преэклампсию.

Пять месяцев малышка находилась в отделении интенсивной терапии новорожденных. У нее обнаружили проблемы с сердцем и легкими, но все обошлось. Девочку выписали, когда она набрала вес в два с половиной килограмма.

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