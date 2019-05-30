Как запрет Пентагона повлияет на космическую промышленность России

Академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Железняков прокомментировал запрет Пентагона пользоваться услугами РФ при космических запусках.

По словам эксперта, американское оборонное ведомство сотрудничало с Россией последние 20 лет, а именно закупало ракетные двигатели.

«Мы на этих заказах имели немалые деньги. Прекращение поставок, если не больно ударит, то по крайней мере определенный ущерб нашему ведомству космическому нанесет», — отметил он.

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Эксперт добавил, что введенный запрет укладывается в логику американской политики.

«Он давно пытаются избавиться от двигательной зависимости», — сказал Железняков.

По его мнению, спрос на российские ракетные двигатели имеется, и при эффективном маркетинге услугами РФ можно заинтересовать негосударственные структуры в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о запрете Пентагона пользоваться услугами России при космических пусках с 31 декабря 2022 года.