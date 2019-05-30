Видео: Передовой противоминный тральщик «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» в четверг, 30 мая, был спущен на воду в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе.

Участие в мероприятии приняли сотрудники и ветераны завода и представители Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» — именно здесь разрабатывался проект 12700, в котором «Владимир Емельянов» стал третьим военным судном. Также на церемонии присутствовал будущий экипаж противоминного тральщика.

Закладка корабля состоялась в апреле 2017 года, формирование композитного корпуса, надстройка и комплектование судна необходимой техникой и механизмами были окончены в марте 2019 года. А теперь завершены и надстроечные работы — у «Владимира Емельянова» появились башенно-мачтовые конструкции, общекорабельные системы и антенное оборудование.

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Свое имя судно получило неспроста. Владимир Емельянов — легендарный судостроитель и директор Средне-Невского судостроительного завода. Герой Советского Союза, Емельянов четверть века проработал на предприятии.

Корабли проекта 12700 созданы в интересах ВМФ России и предназначаются для борьбы с современными минами — обнаружить их такие суда могут не только в воде, но и в морском грунте. Для создания «Владимира Емельянова» и двух его «братьев» использовалась технология вакуумной инфузии. У судов проекта самые большие в мире корпуса, созданные из монолитного стеклопластика. Это уменьшает вес судна и увеличивает срок его службы.

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