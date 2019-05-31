«Русскую Кардашьян» назвали Афродитой после горячего видео в купальнике

Анастасия Квитко, известная как «русская Кардашьян», в очередной раз подтвердила свое прозвище — она показала всем подписчикам свои шикарные формы. Квитко опубликовала видео, на котором она отдыхает возле бассейна в леопардовом купальнике — наряд вполне позволяет оценить ее пышные бюст и бедра.
Гороскоп на 31 мая: Овны, хватит искать оправдания
Восторгу подписчиков не было предела, наряду с далекими от поэзии комментариями были и возвышенные сравнения.
«Афродита»
«Удивительно красивая божественная греческая богиня, живущая на Олимпе»
«Может быть, мой дом не дворец, но я бы хотел, чтобы ты была моей принцессой», — пишут восхищенные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что контраст талии и бедер «русской Кардашьян» поставил юзеров в тупик.