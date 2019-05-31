Сообщение об отказе России продать С-400 Ирану в Совфеде считают «вбросом»

«Информационным вбросом» назвал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев появившуюся в четверг, 30 мая, информацию об отказе России продать ЗРК С-400 Ирану.

«Мне ничего об этом не известно… Я вижу, что очень часто такие информационные вбросы осуществляются для того, чтобы „проверить на вшивость“, извините меня за это слово, посмотреть на ответную реакцию», — заявил Косачев в эфире телеканала RTVI.

Сенатор отметил, что принципиально не комментирует утечки в информационных агентствах, как российских, так и зарубежных, поскольку, по его словам, «это часть большой информационной кампании, и цель этой кампании далеко не всегда известна».

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы не повышать напряженность в ближневосточном регионе.