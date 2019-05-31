«Приятно быть глупой»: Поклонники подозревают, что Бритни Спирс снова сошла с ума

Известная американская поп-исполнительница Бритни Спирс дала фанатам новый повод волноваться о своем здоровье. На своей странице в Instagram звезда опубликовала довольно странное видео, на котором кривляется перед камерой и строит смешные рожицы.

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Под публикацией теледива оставила комментарий, который насторожил ее подписчиков.

«После терапии и того, когда ты был серьезным, очень приятно побыть глупой», — написала Бритни Спирс.

Неоднозначная подпись и видео натолкнули поклонников на мысль, что певица преждевременно закончила свое лечение. Проблемы с психическим здоровьем у Бритни Спирс начались около десяти лет назад. Тогда она вела себя крайне неадекватно: устраивала истерики на публике и даже побрилась налысо. Впрочем, со временем теледива смогла восстановиться. Антидепрессанты, работа с личным психоаналитиком и здоровый образ жизни сделали свое дело.

Однако не так давно Спирс потребовалась снова помощь врачей, и она некоторое время провела в больнице. Как только терапия закончилась, звезда продолжила публиковать забавные видеоролики, которые смеха у поклонников совсем не вызывают. Они переживают, что психика поп-исполнительницы по-прежнему нарушена.

«По моему, ей не хорошо».

«Она сумасшедшая», — поделились мнением фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс сделала соблазнительную зарядку.