Министр культуры Владимир Мединский опроверг какую-либо причастность к исчезновению отдельных сцен из биографического фильма про Элтона Джона.

«Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет… Если вы представляете себе Министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи», — цитирует Мединского РИА Новости.

Министр отметил, что решение убрать что-либо из картины всегда принимает прокатчик.

Ранее сообщалось, что из музыкального художественного фильма режиссера Декстера Флетчера «Рокетмен», который выйдет на экраны в России 6 июня, оказались вырезанными некоторые сцены, связанные с сексом и наркотиками. Пресс-служба Министерства культуры России распространила сообщение, в котором говорится, что никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из картины ведомство не давало, и это решение компании-прокатчика.

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Представитель компании «Централ Партнершип», которая занимается прокатом картины, сообщил ТАСС, что в фильм действительно внесены изменения, чтобы привести его в соответствие с российским законодательством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в интернете появился минутный трейлер байопика об Элтоне Джоне. Главную роль в фильме исполняет Тэрон Эджертон.