Минтруд назвал информацию о сокращении новогодних каникул неверной

В Министерстве труда РФ прокомментировали информацию о сокращении новогодних каникул. В ведомстве отметили, что сообщения об изменении количества выходных дней некорректны.

«Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются — их перечень содержится в статье 112 Трудового кодекса», — цитирует сообщение министерства РБК.

Как пояснили в ведомстве, каждый год россияне имеют одинаковое количество рабочих и нерабочих дней, и в 2020 году их общее число не изменится.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Согласно документу, новогодние каникулы в России в следующем году продлятся только восемь дней — это на два дня меньше, чем в 2017 и 2018 годах.