Трудовой календарь: Почему в 2020 году сократятся новогодние каникулы

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Согласно документу, новогодние каникулы в России в следующем году продлятся только восемь дней — это на два дня меньше, чем в 2017 и 2018 годах, пишет URA.RU.

Дело в том, что Трудовой кодекс определяет нерабочими только дни с 1 по 8 января, однако в 2018 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье и автоматически присоединялись к праздничным каникулам. Похожая ситуация наблюдалась в 2017 году. Тогда субботу, 29 декабря, сделали рабочим днем, а 30 и 31 декабря, соответственно, выходными. В 2020 году эти числа выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими.

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При этом в проекте постановления правительства также предлагается перенести выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, на 4 и 5 мая.

Согласно документу, выходные в честь Дня защитника Отечества продлятся с 22 по 25 февраля, в честь Международного женского дня — с 7 по 9 марта, в честь Праздника весны и труда — с 1 по 5 мая, а Дня победы — с 9 по 11 мая. На день России граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня. Также выходным предлагается установить 4 ноября — День народного единства.

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