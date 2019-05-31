Поклонники Орбакайте спустя 35 лет не нашли различий в ее внешности

Актриса и певица Кристина Орбакайте разместила в Instagram фотоколлаж, на котором она запечатлена на съемках знаменитого фильма «Чучело» и в нынешнем образе.

Трогательная кинокартина о не простых взаимоотношениях в школе вышла на советские экраны в 1984 году, когда дочери Аллы Пугачевой было всего лишь 13 лет, а на прошлой неделе Заслуженной артистке РФ исполнилось 48 лет.

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Instagram @orbakaite_k

Подписчики Орбакайте пришли в восторг от ее снимков и признались в любви к фильму «Чучело».

«Почти и не изменилась», — написала одна из поклонниц.

«Красивая, стала только шикарнее», — считает другой.

«Очень хороший фильм! Игра Ваша лучшая!» — восторгается третий.

«Фильм вне времени», — уверен еще один фолловер.

Ранее в свой день рождения певица рассказала, как сохранить хорошие отношения в семье.