«Бред полный»: Волейболист «Зенита» отрицает, что был за рулем «затонувшей» Audi

Александр Волков продолжает отрицать информацию, что находился за рулем тюнингованной Audi, которую нашли затопленной в Петровском пруду Петербурга, 27 мая. Спортсмен назвал слухи о том, что он в нетрезвом состоянии был за рулем машины, которая двигалась от ресторана Sunday до места, где случилось происшествие, «полным бредом».

Ранее 5-tv.ru публиковал запись с камер наблюдения маршрута Audi, закончившей свой век в петербургском пруду. Интересная деталь — «золотая» машина во время этой поездки нарушила правила дорожного движения на подъезде к Петровскому мосту — автомобиль выехал на встречную полосу.

Пятый канал

Ранее в клубе «Зенит» заявляли, что авто, принадлежащее Волкову, угнали буквально за день до происшествия.

По неподтвержденной версии, спортсмен отдыхал в ресторане Sunday. А после, по словам сотрудников заведения, сел за руль тюнингованной иномарки. Через некоторое время «золотую» Audi обнаружили в Петровском пруду на Васильевском острове Петербурга 27 мая. Сам спортсмен неоднократно опровергал эту версию.

И буквально сегодня, 31 мая, 5-tv.ru стало известно, что пулевых отверстий и пятен крови не обнаружили в затопленном автомобиле волейболиста из петербургского «Зенита».