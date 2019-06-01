Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в «Лужниках»

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Легендарная рок-группа отыграла в Москве двухчасовой концерт, впервые за тридцать лет.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, Twitter @DonovskyPetr

Легендарная американская рок-группа «Bon Jovi» в пятницу, 31 мая, отыграла в Москве двухчасовой концерт, впервые за тридцать лет. Невероятное шоу, в ходе которого прозвучали все главные хиты музыкантов, состоялось в Лужниках.

«Мы были здесь 30 лет назад на Московском музыкальном фестивале мира. Еще до того, как некоторые из вас появились на свет», — цитирует Джона Бон Джови ТАСС.

Отмечается, что основатель и бессменный лидер «Bon Jovi» во время лирической композиции «Bed Of Roses» даже пригласил на танец одну из фанаток. А когда музыканты грянули «Lay Your Hands On Me», он, как и подобает рок-звезде, ринулся в толпу.

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Настоящий ажиотаж среди поклонников вызвала бессмертная «It’s My Life», перед которой Джон Бон Джови призвал любителей его музыки «пошуметь».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бон Джови уже в России — легендарный рокер приехал в Москву в преддверии концерта.

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