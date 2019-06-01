Число пострадавших в кровавой бойне в США будет расти

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Люди, получившие ранения при стрельбе в Вирджиния-Бич, продолжают прибывать в больницу. Число жертв увеличилось до 12 человек.

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Фото, видео: twitter @BrettHNews

Число пострадавших при стрельбе в курортном городе Вирджиния-Бич в США будет расти. Людей продолжают доставлять в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

На данный момент число жертв возросло до 12 человек, раненых — до десяти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муниципальный служащий открыл огонь по коллегам. Стрельба велась в трехэтажном здании, в тот момент там находилось очень много человек. Сам злоумышленник мертв. Мотивы его преступления не ясны. Известно лишь, что он долгое время проработал на одном месте и предположительно был уволен.

Посольство РФ в настоящее время выясняет есть ли пострадавшие среди граждан нашей страны.

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Известно, что злоумышленник имел разрешение на оружие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что охранник случайно открыл стрельбу в самолете премьер-министра Чехии.

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