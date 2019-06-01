Девять человек пострадали в аварии с вахтовым автобусом в Краснодарском крае

Девять человек получили повреждения в результате ДТП с автобусом, который перевозил вахтовиков. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло утром, 1 июня, недалеко от хутора Ленина в Тимашевском муниципальном районе Краснодарского края.

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По предварительной версии, автобус совершил столкновение с легковым автомобилем.

На месте ЧП работают экстренные службы города. Что стало причиной аварии и степень ранения пассажиров, пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб, девять — пострадали в ДТП с микроавтобусом в Приамурье.