Четыре пассажирских поезда сошли с рельсов на станции Куэнга в Забайкалье рано утром, 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗабЖД.

К счастью, в поезде № 8, который направлялся из Новосибирска во Владивосток, никто не пострадал.

Известно, что в результате ЧП нарушен габарит соседнего пути.

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На месте происшествия создан оперативный штаб для экстренного устранения последствий схода вагонов.

Кроме этого предстоит выяснить, что конкретно стало причиной инцидента.

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