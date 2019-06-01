Фото: Меган Маркл задумала увезти сына в США

Самому ожидаемому новорожденному 2019 года — сыну Меган Маркл и принца Гарри Арчи — 6 июня исполнится месяц. Несмотря на совсем юный возраст наследника, Меган уже планирует длительное путешествие с ребенком.

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Герцогиня Сассекская намерена вернуться на свою родину в США. Меган планирует провести в Нью-Йорке несколько недель и познакомить своих американских друзей с наследником. По сообщениям инсайдеров, Маркл еще не назначила дату отъезда, однако вероятнее всего, это произойдет в летние месяцы.

На данный момент известно, что 8 июня Меган впервые выйдет в свет после рождения сына. Вместе с принцем Гарри она посетит Trooping the Colour — традиционный парад, который ежегодно проходит в Лондоне в начале лета.

Пока же молодая мать стремится провести все время с Арчи. По словам инсайдера, появление на свет ребенка разительно изменило капризную герцогиню.

«Она такая мягкая и нежная с Арчи. Это что-то невероятное. А вот Гарри очень практичный. Он уже с легкостью меняет пеленки», — сообщают инсайдеры из близкого окружения Меган.

Появление в королевской семье нового наследника благотворно отразилось не только на самой бывшей актрисе. Как писал ранее 5-tv.ru, рождение Арчи сблизило Меган Маркл и Кейт Миддлтон.