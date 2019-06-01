«В один конец»: экс-супруга Башарова с ребенком уехала из России

Бывшая супруга Марата Башарова забрала ребенка и улетела в Доминикану. Елизавета Шевыркова призналась, что билеты она взяла в один конец.

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Как оказалось, в России женщину больше ничего не держит — с супругом она рассталась, а с работы уволилась. В Instagram Шевырковой появилась запись о том, что в банке, где она трудилась последние 10 лет, Елизавета получила расчет и забрала трудовую. После этого бывшая супруга Башарова решила отправиться в теплые края. Как она сама признается — по просьбе сына.

«Я забрала трудовую, получила расчет и вот он — шанс исполнить желание моего маленького принца. Я купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец», — пишет Шевыркова.

Instagram @elizavetabasharova

Елизавета не планирует переезжать в теплую страну навсегда. Однако Шевыркова пока не знает, когда именно вернется в Россию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета простила своему экс-супругу Марату Башарову избиение и даже начала отношения с ним заново.