Видео: благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Петербурге

, 17:25 Видео 39

Волонтеры предложили жителям города помочь детям с неизлечимыми заболеваниями.

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Фото, видео: Пятый канал

В День защиты детей петербургские волонтеры провели благотворительную акцию «Белый цветок».

В ходе мероприятия добровольцы предложили жителям Петербурга помочь подопечным детского хосписа: в обмен на пожертвование любого размера участникам акции вручалась белоснежная лилия. Поделки мастерили сами неизлечимо больные дети и школьники всей Северной столицы.

Как пояснили волонтеры, все вырученные средства будут направлены на нужды детского хосписа. Добровольцы и сотрудники учреждения верят: даже если детей нельзя спасти и вылечить, сделать их жизни более счастливыми и комфортными можно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге в преддверии Дня защиты детей открылась фотовыставка, рассказывающая об истории акции «Белый цветок».

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