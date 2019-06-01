Видео: благотворительная акция «Белый цветок» прошла в Петербурге

В День защиты детей петербургские волонтеры провели благотворительную акцию «Белый цветок».

В ходе мероприятия добровольцы предложили жителям Петербурга помочь подопечным детского хосписа: в обмен на пожертвование любого размера участникам акции вручалась белоснежная лилия. Поделки мастерили сами неизлечимо больные дети и школьники всей Северной столицы.

Как пояснили волонтеры, все вырученные средства будут направлены на нужды детского хосписа. Добровольцы и сотрудники учреждения верят: даже если детей нельзя спасти и вылечить, сделать их жизни более счастливыми и комфортными можно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге в преддверии Дня защиты детей открылась фотовыставка, рассказывающая об истории акции «Белый цветок».