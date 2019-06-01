В Минфине посоветовали, с какого возраста можно выдавать детям деньги

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Распоряжаться своими финансами должны обучать родители.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Обучать своих детей финансовой грамотности важно еще до школьного возраста, а непосредственно карманные деньги можно выдавать по достижении семи лет. К такому выводу пришли эксперты проекта по повышению финансовой грамотности российского Минфина, пишет URA.RU.

Специалисты указывают на необходимость объяснять своим чадам, как правильно обращаться с финансовыми средствами. Например, осуществляя покупки в магазине, важно на конкретных примерах научить их разбираться в монетах и купюрах, считать деньги, проверять сдачу. Чтобы ребенок не вырос избалованным, также нужно объяснять, что деньги родители зарабатывают на работе, и покупка дорогой игрушки не всегда сразу осуществима.

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Также эксперты напоминают, что детям надо разъяснять, где и как хранить финансы, при этом не рассказывать об этом посторонним.

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