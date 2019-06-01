Вокалистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба пожаловалась своим поклонникам в Instagram на многочисленные травмы и солнечные ожоги. Артистка опубликовала фото, на котором лежит в откровенном купальнике в эротичной позе.

«Прошу обратить внимание на мою ногу, ️ она вся сине-черная от синяков после съемок, так же локти, колени и второе бедро. Сегодня еще сгорела попа, ноги и спина. Жизнь-боль. Болит теперь все, еще и печет, и сидеть больно. Вот такая я теперь «красивая», — написала певица.

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Instagram @astiselfmade

Обеспокоенные поклонники наперебой советуют любимой артистке различные средства для заживления ссадин и травм и заверяют, что восхищаются ею даже с синяками.

«Красоту ничем не испортишь, даже синяками!»

«Зато вы такая счастливая».

«До нас доходят всего лишь красивые клипы и душераздирающие песни, а это все достается вот какой ценой!»

«Придаваться любимому делу — так всей душой. Но в данном случае получается еще и телом. Но, синяки пройдут, зато гордость за себя от проделанной работы останется», — утешают Asti верные подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики Ольги Бузовой обвинили ее в том, что певица слишком много ноет и даже нарочно нарисовала себе синяки, чтобы вызвать сочувствие поклонников.