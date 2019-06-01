«Рено Логан» врезался в толпу людей в Петербурге

В Петербурге вечером в субботу, 1 июня, водитель легкового автомобиля, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем врезался в людей на тротуаре.

Как стало известно 5-tv.ru, водитель «Рено Логан» пытался проскочить перекресток Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий желтый сигнал светофора. По предварительной информации, на дороге возникла аварийная ситуация, в последний момент водитель легковушки, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, потерял управление и выскочил на тротуар. В это время там у пешеходного перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора стояли люди. В результате инцидента, пострадали минимум два человека.

Подробности ДТП уточняются. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал об огненном ДТП в Адыгее. Там в пассажирский поезда на нерегулируемом переезде влетел бензовоз.