В Госдуме хотят наказывать врачей за антинаучные высказывания

В Госдуме обсуждается идея ввести уголовную ответственность для врачей за публичные антинаучные высказывания. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он уточнил, что такая ответственность должна наступать, если советы медиков нанесли вред здоровью граждан.

« Рассматривался один из вопросов, пока еще, правда, не в форме законопроекта, а просто в форме обсуждений. Для того, чтобы в случае наступления неблагоприятных последствий, когда человек воспользуется публично распространяемыми советами, призывами и тому подобным, чтобы человек нес соответствующую ответственность вплоть до угол овной», — сказал Куринный.

Депутат также высказал мнение, что не стоит блокировать информационные ресурсы, распространяющие различные идеи, далекие от науки, однако было бы целесообразно соответствующим образом помечать достоверную информацию.

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Проблема обозначилась особенно остро после того, как заслуженный врач России Наталья Толоконская опубликовала в Facebook пост, в котором утверждала, что укусы клещей помогают человеку вырабатывать устойчивость к инфекциям и, если переболеть клещевым энцефалитом, «ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень».

Позже в Роспотребнадзоре категорически опровергли теорию Толоконской. Советник директора Центрального института эпидемиологии по научной работе Виктор Малеев назвал клещевой энцефалит опасным заболеванием, спасти от которого может только вакцинация. По его словам, укусы клещей не могут повысить иммунитет человека, а советы лечить подобные инфекции гомеопатией делаются лишь для ее популяризации.