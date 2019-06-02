Певица Анастасия Стоцкая, которую публика не один год упорно подозревает в том, что именно благодаря ее яйцеклеткам у суррогатной матери появились на свет дети Филиппа Киркорова, решила прояснить правду. В эфире НТВ она заявила, что подобные слухи ее шокируют и своими биоматериалами она ни с кем не делилась.

«Мне смешно. Нет, не давала. Все при мне, все мое», — цитирует Стоцкую интернет-портал Дни.ру.

При этом певица не стала отрицать подогревающее слухи поразительное сходство своего семилетнего сына Александра с шестилетним наследником Киркорова Мартином. Однако Анастасия нашла объяснение этому факту. По ее мнению, она и Филипп Бедросович на самом деле сами чем-то похожи между собой, и это видят те, кто хорошо их знает.

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