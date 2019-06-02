Брошенные дети: Что движет «матерями-кукушками» и какое наказание их ждет — репортаж

, 8:09 Эфирная новость 108

В новостных сводках все чаще появляются шокирующие и порой неподдающиеся разуму истории о женщинах, которые бросают своих детей в общественных местах или оставляют умирать от голода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Последний случай вопиющей безответственности молодой мамы произошел на этой неделе в Подмосковье. Она бросила своих годовалых детей в хостеле и исчезла. Сейчас малыши уже в безопасности. Как и всегда общество раскололось надвое — есть те, кто жалеет таких матерей и ищет для них оправдание. Но как можно оставить родного ребенка?

В цивилизованном, здоровом, нормальном обществе! Там, где всегда помогут. Неужели этот страшный социальный недуг неизлечим?

Максим Облендер о «мамах-кукушках» и о том, что толкает их на эти абсолютно немыслимые шаги.

«Смотрите, ну, вот видите, мое дите ложится спать», — говорит Виктория Шматенко

«Так время то еще?»

«Время 4 часа, хотя бы полчасика», — поясняет она.

Сейчас она заботливо укладывает ребенка поспать после обеда. А еще несколько дней назад нарочно оставила его в магазине. В другом городе. На видео Виктория Шматенко заводит сына в детскую комнату и уходит. В беседе она не смогла внятно объяснить свой поступок. Куда удалилась? Почему не вернулась за ребенком и даже предложила сотрудникам центра по телефону оставить мальчика себе.

В этой истории она даже сейчас видит только плюсы и совсем не понимает ужаса своих слов.

«Для него это оказалось развлечением определенным. Чему он очень рад. Вышел из больницы с гордо поднятой головой», — говорит Виктория Шматенко.

Матери же гордиться нечем — ребенка вот так в Москве оставляла постоянно. Приезжая из Тульской области и отлучаясь на несколько часов. Куда? Можно только догадываться, если на сайте интим-услуг обнаружилась ее анкета — сейчас заблокированная. А в беседе с оперативниками «мать-кукушка» рассказала про съемки «клубнички».

«У меня есть желание, как у всех взрослых девушек, зарабатывать при съемках порнухи», — откровенно признается женщина.

Ребенка, нагулявшись, она-таки забрала из больницы. А максимум, что грозит мамаше — штраф.

Похищенного в 2015 году ребенка вернули матери в Москве — видео

«Если мамочка оставила ребенка в торговом центре — это опять-таки административная ответственность. Полторы-две тысячи», — поясняет юрист Яна Никульшина.

Бросить малыша на улице — это уже квалифицируется как оставление в опасности. Здесь можно заплатить до 80 тысяч. А вот оставить в магазине или поликлинике — это не в опасности, поэтому такие смешные суммы. Юристы говорят, когда в законе прописывали такие штрафы — никто и подумать не мог, сколько будет подобных случаев! Историй тотального безразличия — вот в столичную поликлинику заходит мать — она специально скрывает свое лицо под маской. Гражданка Украины оставляет здесь свою дочь и уходит. Все, что она смогла сказать позже:

«Не справляюсь с обязанностями».

А вот ее горячий ухажер с кавказскими корнями, который комментирует произошедшее так.

«Сейчас по *** вам дам *** всем».

Что, видимо, означает — мы решили с Машей начать новую жизнь и вместе договорились избавиться от девочки. С малышкой все в порядке. Ее позже забрала бабушка, которая уже воспитывает пятилетнего брата девочки. Делопроизводство против мамаши прекратили. Но страшно не это, говорят, специалисты, а то, что даже в таком маленьком возрасте — дети уже отлично все понимают.

«Ребенок, который рожден в такой семье, он вынужден будет по жизни искать такой любви, будет переживать острое разочарование и страх остаться одному. И будет искать возможность уйти от этого ощущения, в том числе посредством алкогольного, наркотического опьянения и других видов саморазрушающего поведения», — говорит психолог Влада Титова.

И не исключено, что повторит судьбу матери. Восемь лет назад мы снимали семью Ирины Садовниковой, которую тогда хотели лишить родительских прав. 10 детей. Вот — 12-летняя Диана — трудный подросток. Но кто бы мог подумать, что уже про Диану мы услышим в этом году. «Люблю вас мои маленькие» — так подписывала еще несколько месяцев назад фото с тремя детьми ныне 20-летняя Диана Садовникова. Этих малышей — она отдаст в детдом на время и так и не заберет. Ее лишат родительских прав — а она родит четвертого! И бросит семимесячную девочку вот в этом доме под Петербургом, который на месяц снимет со своим сожителем.

Бросившая семимесячную дочь «мать-кукушка» повторяет судьбу своих родителей

По телефону хозяин дома рассказал, что пара жаловалась ему — в разговоре говорили, что ребенка не тянут и хотят сдать в детдом. Но оставить его в пустом доме в холодной коляске оказалось проще. Кстати, коляска и место преступления теперь стали дорогим экспонатом — за показ этой комнаты хозяин, живущий на Украине, просит у журналистов ни много ни мало 50 тысяч, правда, не гривен, а рублей.

Кричащего малыша соседи передали в больницу. В четверг парочку, задержали оперативники. Девушке грозит тюремное заключение по статье «Покушение на убийство». Убийство собственного ребенка. Омбудсмены разводят руками.

Психологи говорят — поколение кризисных 90-х вступило в детородный возраст. И это еще хорошо, что каждый случай теперь — становится достоянием общественности. Но на деле получается дурной пример. Два брошенных ребенка в подмосковном хостеле. Неделю назад мать-кукушка (опять же уроженка Украины) занесла двойняшек, сказала «вернусь за паспортом» и сбежала. Нашли ее спустя два дня.

«Я детей не оставляла, я договорилась с ней как с няней, что она будет за ними смотреть. Возле хостела я ничего не оставляла, я передавала возле метро ей детей», — отрицает все женщина.

Версия не очень убедительная. Но окончательное решение примут правоохранительные органы. Если мать признают виновной, то ее могут лишить родительских прав. Двойняшек передадут в замещающую семью. А позже могут усыновить. И как показывает практика, в этом случае забрать их назад, даже если очень захочется — уже не получится.

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