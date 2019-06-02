Джошуа лишился четырех чемпионских титулов после поражения в бою с Руисом

В Нью-Йорке в ночь на воскресенье, 2 июня, прошел бой между британским боксером тяжелого веса Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом. Британец был однозначным фаворитом букмекеров, однако потерпел поражение.

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) лишился своих титулов. Бой завершился победой Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Поражение для 29-летнего Джошуа стало первым на профессиональном ринге. За свою спортивную карьеру он одержал 22 победы, 21 из них — нокаутом. Его соперник Руис выиграл 33 боя и один раз потерпел поражение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал американца Радивойе Каладжича и защитил чемпионский пояс федерации IBF.