Джошуа лишился четырех чемпионских титулов после поражения в бою с Руисом

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Бой состоялся в ночь на воскресенье, 2 июня, в Нью-Йорке.

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Фото, видео: Reuters/ Andrew Couldridge, instagram @dogukan.fitness

В Нью-Йорке в ночь на воскресенье, 2 июня, прошел бой между британским боксером тяжелого веса Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом. Британец был однозначным фаворитом букмекеров, однако потерпел поражение.

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) лишился своих титулов. Бой завершился победой Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Поражение для 29-летнего Джошуа стало первым на профессиональном ринге. За свою спортивную карьеру он одержал 22 победы, 21 из них — нокаутом. Его соперник Руис выиграл 33 боя и один раз потерпел поражение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал американца Радивойе Каладжича и защитил чемпионский пояс федерации IBF.

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