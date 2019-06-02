Россияне не пострадали при столкновении круизного лайнера с прогулочным судном в Венеции

Как минимум пять человек пострадали в результате столкновения круизного лайнера MSC Opera с прогулочным судном в Венеции, сообщает газета «Репубблика». По информации национального издания, четверо пострадавших находились на катере, еще один — на лайнере.

Между тем, в генеральном консульстве РФ в Милане сообщили, что среди пострадавших в результате инцидента с круизным лайнером, туристов из России нет. Передает ТАСС.

«По данным больницы [куда были доставлены пострадавшие — Прим. ред], россиян среди них нет», — цитирует агентство российское диппредставительство.

Согласно заявлению компании-оператора MSC Opera, на лайнере отказал двигатель, после чего его взяли на буксир. Однако в процессе спасательной операции буксировочный трос оторвался, в результате произошло столкновение с пристанью и прогулочным катером River Countess.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент столкновения круизного лайнера с прогулочным катером в Венеции с двух ракурсов.