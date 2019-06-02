МИД РФ: Киев пытается использовать Международный суд ООН против Москвы

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Россия будет доказывать в Гааге отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Незалежной делу.

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Фото, видео: Известия/ Михаил Терещенко

Россия на слушаниях в Международном суде в Гааге будет доказывать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения судебного дела «Украина против Российской Федерации». Как сообщает МИД РФ, устные слушания по указанному вопросу, инициированному украинской стороной в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, состоятся 3 — 7 июня.

«Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе, и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — цитирует сообщение RT.

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Более того, представители Киева не сумели «в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН», добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Природа украинских обвинений в адрес России и, возникшие на их почве противоречия между двумя странами, не имеют отношения ни к одной из конвенций», — отмечается в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что развязанная Киевом гражданская война на юго-востоке Украины не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, обвинения Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав РФ априори не могут предъявляться на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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