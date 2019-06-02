Снег в Иркутской области парализовал движение — видео

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Зима неожиданно вернулась в Усть-Илимск в воскресенье, 2 июня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @podslushano_ui, @inci38, YouTube / Забайкалье, Чита, 75 регион.

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Погода 3794

Начало лета на северо-западе Иркутской области отметилось сильным снегопадом. В Усть-Илимске в воскресенье, 2 июня, выпало столько снега, что автомобилистам пришлось несладко.

Очевидцы сообщают, что снежный покров «порадовал» их на трассе Братск-Усть-Илимск. На кадрах видно, что вдоль дороги стоят как легковые автомобили, так и большегрузы. На дороге образовалась снежная колея. Автомобилисты, успевшие переобуться в летнюю резину, опасались продолжать движение по снегу.

Между тем, местные СМИ напоминают, что снег в Приангарье в это время совсем не редкость. И тем не менее, ежегодно в мае–июне он застает автомобилистов врасплох.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода терзает Канаду и США. На Северную Америку разом обрушились торнадо, снегопады и наводнения.

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