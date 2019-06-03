«Это расизм»: Приянка Чопра встала на защиту Меган Маркл

Индийская актриса Приянка Чопра встала на сторону Меган Маркл. По мнению артистки, все нападки на герцогиню Сассекскую имеют под собой расистские суждения.

«Это расизм, несомненно. Но если кто-то и может справиться с этим, то это Меган», — уверена Чопра.

Приянка рассказала, что познакомилась с Маркл задолго до того как та стала известна на весь мир из-за своих отношений с принцем Гарри. По словам актрисы, она уверена, что Меган нисколько не изменилась.

Агрессию по отношению к Меган Маркл Чопра объяснила тем, что части людей сложно принять тот факт, что в королевской семье Великобритании появилась девушка, которая представляет одновременно две национальности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл намерена увести новорожденного сына в США.