«Это расизм»: Приянка Чопра встала на защиту Меган Маркл

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Индийская актриса уверена, что неприязнь публики к герцогине Сассекской связана с ее происхождением.

Фото: Instagram @priyankachopra

Индийская актриса Приянка Чопра встала на сторону Меган Маркл. По мнению артистки, все нападки на герцогиню Сассекскую имеют под собой расистские суждения.

«Это расизм, несомненно. Но если кто-то и может справиться с этим, то это Меган», — уверена Чопра.

Приянка рассказала, что познакомилась с Маркл задолго до того как та стала известна на весь мир из-за своих отношений с принцем Гарри. По словам актрисы, она уверена, что Меган нисколько не изменилась.

Агрессию по отношению к Меган Маркл Чопра объяснила тем, что части людей сложно принять тот факт, что в королевской семье Великобритании появилась девушка, которая представляет одновременно две национальности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Меган Маркл намерена увести новорожденного сына в США.

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