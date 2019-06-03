Наследство Началовой оценили в 100 миллионов рублей

Наследство Юлии Началовой оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом сообщил близкий друг покойной певицы шоумен Егор Иващенко, передает Teleprograma.pro.

Иващенко и Началова стали близко дружить во время съемок проекта «Один в один», на котором певица была в качестве наставника. Спустя некоторое время дружбы Юлии и Егора стала настолько доверительной, что артистка рассказывала своему приятелю многие личные подробности.

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В том числе Началова рассказала о стоимости квартиры, которую ей подарил бывший супруг, футболист Евгений Алдонин. Как оказалось, артистка брала у экс-возлюбленного взаймы 20 миллионов рублей под залог квартиры. Теперь же, когда Юлии не стало, Алдонин требует деньги с ее родителей. Однако Егор Иващенко убежден — выход есть. Квартиру стоимостью в 100 миллионов нужно продать.

«И у дочки Юли был бы свой угол. На оставшиеся деньги легко можно купить несколько квартир. Просто надо поступать по совести», — рассуждает шоумен в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евгений Алдонин забрал дочь у родителей Юлии Началовой.