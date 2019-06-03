«Поцелуйчик!»: Игорь Николаев в восторге от дочери Галкина

Максим Галкин снова умилил подписчиков, поделившись фотохроникой из повседневной жизни своих детей. Новое фото появилось на странице артиста в Instagram.

Instagram @maxgalkinru

На снимке Лиза позирует в белой футболке в цветущих кустах. Как пояснил пародист, публикацию он приурочил ко Дню защиты детей. Однако повод мало волновал фолловеров. Восхититься обаянием Лизы пришли даже именитые подписчики. Так, например, свое признание пришел выразить и Игорь Николаев.

«Привет и поцелуйчик моей крестнице!» — высказался музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как дети встречают Максима Галкина с гастролей.