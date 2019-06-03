Жестокое нападение злоумышленника с топором на мужчину в мэрии Южно-Сахалинска попало на видео

Жестокое нападение человека, вооруженного топором, на мужчину в главном здании городской администрации Южно-Сахалинска зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как внешне спокойный мужчина, разговаривающий, судя по всему, с сотрудницей мэрии, вдруг бросается к сидящему в фойе человеку, по пути выхватывая топор, и начинает его бить. Человек пытается отбиваться, убежать, но злоумышленник хватает свою жертву за одежду и продолжает яростно наносить удары. В итоге злоумышленник ударил потерпевшего не менее 20 раз.

На помощь жертве нападения пришли сотрудники городской администрации. Сначала они бросили в нападавшего стулом, а потом набросились на него и скрутили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что по имеющейся информации, нападение произошло в понедельник, 3 июня, около 16 часов по местному времени, это 8 часов утра по Москве. Пострадавший — мужчина 1982 года рождения с многочисленными ранениями госпитализирован, нападавший 1987 года рождения — задержан.