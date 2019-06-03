В Минобороны прокомментировали снос бюста Жукова на Украине

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 3 июня, прокомментировал снос бюста маршалу Георгию Жукову в Харькове. По его словам, это деяние — наглядный пример так называемого «нового цивилизованного выбора» Незалежной.

« Уничтожение в Харькове памятника маршалу Победы над нацизмом Георгию Жукову под улюлюканья и пляски молодчиков с молотками — наглядный пример результатов так называемого „нового цивилизационного выбора“ Украины после 2014 года. Данный „выбор“, к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении — к абсолютному, пещерному варварству », — заявил Игорь Конашенков.

Генерал-майор добавил, что остервенелая попытка неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа — победителя во Второй мировой войне обречена на провал. Игорь Конашенков уверен, что способы насильно стереть память народа у современных приспешников нацистов аналогичны тем, что применялись в Германии в 30-х годах прошлого столетия.

Националисты разных мастей в Харькове днем, 2 июня, повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, простоявший неподалеку от Дворца спорта четверть века. В вопиющем акте вандализма «засветились» молодчики «Правого сектора»*, «Национального корпуса», «Антикоррупционного блока участников АТО» и других.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова разобраться в ситуации со сносом бюста маршала, сообщает RT со ссылкой на слова пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель. По ее словам, сложившаяся ситуация — это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась в стране последние несколько лет.

Она также отметила, что Владимир Зеленский призвал власти Харькова пролить свет эту правовую коллизию, «поскольку тут должны идти консультации с общественностью».

Стоит отметить, что памятник маршалу Победы над нацизмом уже не в первый раз попытались уничтожить. Накануне 9 мая 2018 года неизвестные в масках повалили этот бюст, но вскоре, по распоряжению мэра Харькова Геннадия Кернеса, его установили на прежнем месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Георгию Жукову.

* — запрещена в РФ.