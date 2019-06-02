Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Георгию Жукову

Глава Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить бюст советскому полководцу Георгию Жукову, снесенный в воскресенье, 2 июня, членами националистических организаций.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в этот же день, выступая перед участниками съезда «Доверяй делам» Кернес заявил, что посоветовался по поводу восстановления памятника с народным депутатом Виталием Хомутынником.

«Я посоветовался с Хомутынником, и он говорил, что за счет фонда „Видродження“ восстановит памятник в ближайшее время», — заявил сопредседатель партии.

Бюст маршалу Победы уже не первый раз попытались уничтожить. Накануне 9 мая 2018 года неизвестные в масках повалили этот бюст, но вскоре по распоряжению мэра Харькова Геннадия Кернеса его установили на прежнем месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором украинские националисты сносят бюст маршалу Победы, установленному в Харькове рядом с Дворцом спорта.