Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Георгию Жукову

Глава Харькова Геннадий Кернес пообещал восстановить бюст советскому полководцу Георгию Жукову, снесенный в воскресенье, 2 июня, членами националистических организаций.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в этот же день, выступая перед участниками съезда «Доверяй делам» Кернес заявил, что посоветовался по поводу восстановления памятника с народным депутатом Виталием Хомутынником.
«Я посоветовался с Хомутынником, и он говорил, что за счет фонда „Видродження“ восстановит памятник в ближайшее время», — заявил сопредседатель партии.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором украинские националисты сносят бюст маршалу Победы, установленному в Харькове рядом с Дворцом спорта.