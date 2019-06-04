Шторм с ливнями и градом едва не смыл несколько городов во Франции. В Страсбурге местные жители больше 300 раз вызывали спасателей. Ливни затопили дороги и подвалы. В провинции объявлен оранжевый уровень опасности.

В США вышедшая из берегов из-за дождей река Арканзас меняет местные ландшафты. Парки и жилые районы в штате Оклахома превратились в озера и болота. Сотни людей эвакуированы. А местные власти ждут новую угрозу — старая дамба уже дала течь и может не выдержать давления. Наводнение в штате уже нарекли историческим.

В Мексике дожди привели к сходу селевого потока. Власти штата Халиско сообщают об одном погибшем и пяти пропавших без вести. Ущерб от стихии пока сложно оценить. Аварийные службы пытаются откачать воду и отмыть город от грязи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце мая из-за наводнений велась эвакуация жителей некоторых регионов России и США.