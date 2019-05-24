Из-за наводнений ведется эвакуация жителей некоторых регионов России и США

, 12:46 Эфирная новость 41

На американский континент также обрушились мощные торнадо, которые унесли жизни трех человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

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Погода 3778 Торнадо в США 5

В Якутии из-за угрозы подтопления объявлена эвакуация. Уровень воды в Колыме превысил критическую отметку на 37 сантиметров. Затоплены дороги и частные хозяйства. Аэропорт Среднеколымска закрыт — взлетно-посадочная полоса полностью скрылась под водой.

А на Ямале из-за весенней метели закрыта паромная переправа. Ветер настолько сильный, что машины просто сдувает с дороги. Занятия в школах отменены, спасатели рекомендуют переждать непогоду дома.

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А в США власти подсчитывают ущерб после серии мощных торнадо. Погибли три человека, травмы получили десятки людей. В штате Миссура разрушены все постройки в радиусе пяти километров от эпицентра смерча.

В Оклахоме из-за повышения уровня на реке Арканзас едва не разрушилась плотина — в нее врезались две баржи, их унесло сильным течением. Оно уже так сильно размыло берег, что дома падают в реку. Людей срочно эвакуируют.

В Израиле бушуют лесные пожары. Температура воздуха достигает 40 градусов. Закрыта одна из крупнейших трасс «Тель-Авив — Иерусалим». Премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху поручил МИДу попросить помощи в тушении огня у соседних стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об атаке мощного циклона по югу и центру России.

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