«Прогресс МС-10» отстыковался от МКС и скоро упадет на Землю

, 13:21 40

Космический корабль, доставивший груз на станцию прошлой осенью, забрал с нее мусор.

Фото: NASA

Космический корабль «Прогресс МС-10», доставивший на Международную космическую станцию (МКС) грузы в ноябре 2018 года, во вторник, 4 июня, отстыковался от МКС и к 15 часам по московскому времени сойдет с орбиты и упадет на Землю.

«В 11:40 по московскому времени проведена расстыковка транспортного грузового корабля „Прогресс МС-10“ от МКС», — цитирует РИА Новости представителя «Роскосмоса».

По расчетам специалистов, в 14:45 космический грузовик на четыре минуты включит двигатель, чтобы сойти с орбиты, и направится к Земле. Основная часть конструкций сгорит в атмосфере, остальное упадет примерно в 15:28 в южной части Тихого океана, в закрытой для авиации и мореплавания зоне. «Прогресс МС-10» провел на МКС около 200 суток и увез с нее мусор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты прикрепили на внешней обшивке МКС портрет своего коллеги Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.55
0.17 73.22
0.38
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

14:13
Пожар в московской квартире, где погибли дети, мог начаться после взрыва
13:58
Почему Анджелина Джоли была уверена, что умрет в 40 лет? Откровения звезды
13:49
СК РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
13:40
Бузова спустила собак на неверного возлюбленного и отменила моду на разводы
13:29
«Непростая дата»: Влад Соколовский никак не может забыть о свадьбе с Дакотой
13:21
«Прогресс МС-10» отстыковался от МКС и скоро упадет на Землю
13:13
Эксклюзивное интервью: BadComedian объяснил ситуацию с закрытием своего канала на YouTube
12:55
Во время пожара в квартире на юго-западе Москвы погибли четыре человека
12:43
В Петербурге едва не сгорел бизнес-центр «Ренессанс»
12:35
Диана Арбенина рассказала о своей первой и единственной любви, длиною в 30 лет
12:22
Звезда «Бедной Насти» Екатерина Климова показала поющую милашку-дочь — видео
12:07
Видео: Врачи отказали в операции ребенку, страдающему онкологическим заболеванием
11:54
Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в жюри КВН
11:46
Задержаны уже двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
11:30
Поклонники Алеси Кафельниковой напуганы ее намерением «окончательно проститься»
11:18
Эксклюзивное видео: Мужчину, неделю блуждавшего в тайге, спасли в Якутии
11:07
Ушла из жизни жена президента Израиля — Нехама Ривлин
10:52
Видео: Специалисты Роскачества нашли в чае кишечную палочку и плесень
10:41
При обрушении кровли шахты в Кузбассе погиб человек
10:31
«У меня иммунитет к ботоксу»: Актриса Повереннова о том, почему не делает «уколы красоты»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама