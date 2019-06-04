«Прогресс МС-10» отстыковался от МКС и скоро упадет на Землю

Космический корабль «Прогресс МС-10», доставивший на Международную космическую станцию (МКС) грузы в ноябре 2018 года, во вторник, 4 июня, отстыковался от МКС и к 15 часам по московскому времени сойдет с орбиты и упадет на Землю.

«В 11:40 по московскому времени проведена расстыковка транспортного грузового корабля „Прогресс МС-10“ от МКС», — цитирует РИА Новости представителя «Роскосмоса».

По расчетам специалистов, в 14:45 космический грузовик на четыре минуты включит двигатель, чтобы сойти с орбиты, и направится к Земле. Основная часть конструкций сгорит в атмосфере, остальное упадет примерно в 15:28 в южной части Тихого океана, в закрытой для авиации и мореплавания зоне. «Прогресс МС-10» провел на МКС около 200 суток и увез с нее мусор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космонавты прикрепили на внешней обшивке МКС портрет своего коллеги Алексея Леонова, которому 30 мая исполнилось 85 лет.