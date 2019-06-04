Задержаны уже двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет сообщил о задержании двоих подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в ходе массовой драки в подмосковном Красногорске, которая произошла ночью 1 июня. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ, это мужчины 1977 и 1982 годов рождения.

На данный момент все участники драки установлены, с некоторыми из них уже работают следователи. По делу опрошены более 50 свидетелей, изъятые в ходе обысков предметы отправлены на экспертизу. Расследование убийства продолжается.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о происшествии и о стихийной акции памяти бывшего бойца спецназа ГРУ, участвовавшего в боевых действиях в Сирии.