Видео: Дональд Трамп встретился с Терезой Мэй

В Лондоне в эти минуты собираются тысячи протестующих. Они выступают против визита Трампа в Великобританию. Активисты надули огромную куклу «бэби Трамп». Однако американский президент скорее всего пародию на самого себя не увидит. В эти минуты он встречается с Терезой Мэй. Среди тем — предстоящий Brexit и опять Москва. На этот раз покидающая свой пост премьер-министр пугает США киберугрозами, которые якобы исходят от России.

А накануне американский лидер встретился с королевой Елизаветой II. Экскурсия по Букингемскому дворцу обернулась для него конфузом. Дональд Трамп не узнал собственный подарок — статуэтку лошади, который преподнес королеве во время своего предыдущего визита.

Зато кусок килта Маклаудов признал сразу. Возможно, потому что мать Трампа происходит из этого древнего рода. Но куда большие последствия может иметь слишком непринужденное поведение президента США во время торжественного банкета. Произнося тост, он настолько увлекся, что позабыл о строгих правилах этикета и чуть было не обнял Елизавету II.

«От имени всех американцев я предлагаю тост за вечную дружбу и стойкость наших народов, за долгое и по-настоящему замечательное правление Ее Величества Королевы. Спасибо!», — сказал Трамп, едва не обняв монаршую особу.

И это еще не все. Во время встречи Трамп коснулся спины королевы, а это строжайше запрещено. Впрочем, замечание американскому лидеру делать не стали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Дональд Трамп обозвал мэра Лондона «абсолютным неудачником».