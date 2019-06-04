«Научитесь самоиронии»: Режиссер Сарик Андреасян выступил в защиту BadComedian

Известный режиссер Сарик Андреасян, который выпустил такие российские кинокартины как «Мамы», «Что творят мужчины», «Женщины против мужчин», выступил в защиту популярного YouTube-блогера BadComedian.

Он не раз становился мишенью для критиков. Специалисты в области киноиндустрии отмечали, что его фильмы отличаются довольно безвкусным юмором, а популярный видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, разносил в пух и прах работы режиссера последних лет. В своих видеороликах он обращал внимание на абсурдность сюжета и многочисленные «ляпы» в кинолентах Андреасяна.

Несмотря на это, режиссер призвал задуматься тех, кто подает в суд на BadComedian с требованием выплатить штраф в миллион рублей. В записи, опубликованной на своей странице в Instagram режиссер отметил, что нужно уметь признавать свои ошибки и смеяться над собой. Прежде всего, необходимо не бороться с блогерами, которые критикуют фильмы, а стараться создавать качественный контент, который не смогут критиковать.

«Я считаю, что это парень талантлив. И то, что он делает — это тоже творчество. Я бы просто призвал всех и в кинобизнесе, и во всей шоу-индустрии научиться одной простой вещи: самоиронии. Поэтому давайте оставим парня в покое и будем делать свою работу хорошо. Давайте снимать хорошие фильмы, чтобы у него не было шансов», — отметил Андреасян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после конфликта с кинокомпанией Kinodanz канал BadComedian под угрозой закрытия. 3 июня Евгений Баженов выложил короткий ролик, в котором рассказал о сложившейся ситуации.