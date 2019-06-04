Жена Павла Мамаева прошла проверку на полиграфе по поводу наркотиков

, 20:22 Видео 139

Женщина ответила на вопросы полиграфолога во вторник, 4 июня.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо

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Жена футболиста Павла Мамаева, который сейчас находится под стражей, прошла проверку на полиграфе по поводу наркотиков. Во вторник, 4 июня, Алана Мамаева ответила на вопросы специалиста, который в ходе проверки заключил, что девушка не употребляла запрещенные вещества.

Предположения о том, что супруга спортсмена принимает наркотики, появились после публикации провокационного видео с участием Мамаевой. Некоторое время назад в сети появились кадры, на которых она просит запрещенные вещества у оператора. Скандальный ролик спровоцировал многочисленные слухи о правонарушениях Мамаевой, однако они не подтвердились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики высмеяли сентиментальный коллаж Аланы Мамаевой.

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